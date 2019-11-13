У Вінниці покажуть виставу про депортацію кримських татар та анексію півострова
|19:30 25.11.2019
|Крым
У Вінниці молодіжний документальний театр покаже виставу "Кримські татари: коли ми повернемось..." про депортацію кримських татар, їхнє повернення та анексію Криму російським агресором.
Про це на прес-конференції у понеділок, листопада, заявила керівниця проєкту – заступниця голови ГО «Ветан» Юлія Піскунова, пише Укрінформ.
«Молоді люди зібрали інтерв’ю кримських татар – спогади тих, хто пережив депортацію 1944 році, хто повернувся до Криму в 1990-х, і знову змушений був емігрувати після анексії півострова. Ці спогади лягли в основу документальної вистави «Коли ми повернемося». Молодь отримала унікальну можливість відтворити спогади своїх співбесідників на сцені. Так народився наш молодіжний документальний театр «Реальних людей», – каже Піскунова.
За її словами, учасники молодіжного документального театру – це студенти Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського та Донецького національного університету ім. В.Стуса. Протягом 5 місяців вони збирали історії кримських татар з числа внутрішньо переміщених осіб, які після анексії Криму переїхали на материкову частину України. До вистави увійшло 20 наративів кримських татар. Вони тематично поділені за періодами: про депортацію, повернення в Крим та переїзд через анексію Криму.
Прем’єрний показ пройде відбудеться 30 листопада у Вінниці, в молодіжному центрі «Квадрат». Після вистави відбудеться зустріч з кримськими татарами, які після переїзду з Криму оселилися у селі Нова Гребля Калинівського району.
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