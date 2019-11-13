Міністерство соціальної політики України нарахувало майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб, (вимушених переселенців) які покинули територію Криму, яку окупувала Росія, і територію Донецької і Луганської областей, яку контролюють бойовики підтримуваних Росією збройних угруповань "ЛДНР".

Ці цифри уряд призводить станом на 25 листопада поточного року, пише ZN,UA.

"Cтаном на 25 листопада 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 424 967 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні міністерства, опублікованому на "Урядовому порталі".

Як повідомлялося, за станом на 6 серпня 2018 року на обліку в Україні складалися 1 млн 516 тис переселенців. Станом на 5 серпня 2019 року ця цифра становила менше 1,4 млн осіб. Станом на кінець жовтня 2019 року було взято на облік 1 млн 415 тис 575 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим.