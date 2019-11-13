Мінсоцполітики назвало кількість переселенців з Криму і Донбасу

19:15 25.11.2019   Крым

Міністерство соціальної політики України нарахувало майже півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб, (вимушених переселенців) які покинули територію Криму, яку окупувала Росія, і територію Донецької і Луганської областей, яку контролюють бойовики підтримуваних Росією збройних угруповань "ЛДНР". 

Ці цифри уряд призводить станом на 25 листопада поточного року, пише ZN,UA.

"Cтаном на 25 листопада 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 424 967 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні міністерства, опублікованому на "Урядовому порталі".

Як повідомлялося, за станом на 6 серпня 2018 року на обліку в Україні складалися 1 млн 516 тис переселенців. Станом на 5 серпня 2019 року ця цифра становила менше 1,4 млн осіб. Станом на кінець жовтня 2019 року було взято на облік 1 млн 415 тис 575 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим.



Ще на цю тему:

13:30 25.11.2019
Оккупанты выставили на продажу Керченский металлургический завод
08:45 25.11.2019
У Криму перепроєктують приблизно 40 об'єктів російської ФЦП через недобросовісних підрядників
14:01 22.11.2019
Известный журналист опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ
13:15 22.11.2019
Чтобы вернуть Крым под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей, уверен Антон Кориневич
11:30 22.11.2019
Годовщина блэкаута: в оккупированном Крыму без света остались 82 поселка
10:30 22.11.2019
Україна в ОБСЄ завжди пов'язує питання Криму й Донбасу – постпред Цимбалюк
09:45 22.11.2019
Росія прагне зробити закритими слухання у Гаазі щодо захоплення українських суден
09:30 22.11.2019
Кримський "суд" залишив у СІЗО чотирьох фігурантів "сімферопольської справи"
09:15 22.11.2019
Прокуратура Криму повідомила про підозру двом "суддям" за переслідування на півострові українців
09:01 22.11.2019
На фігурантів “ялтинської справи” чинять тиск за виступи у суді
18:45 21.11.2019
Винзаводы оккупированного Крыма продолжают уходить с молотка
18:00 21.11.2019
Оккупационные власти Крыма отказываются выполнять нацпроект по развитию жилья
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
15:45 22.11.2019
Болгарія скасує мораторій на продаж землі громадянам ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
09:45 25.11.2019
Минфин Грузии не считает уровень госдолга опасным
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
20:15 25.11.2019
Россия готовит свои танки к войне в мегаполисах
16:15 25.11.2019
ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
15:45 25.11.2019
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 25.11.2019
Оккупанты отчитались о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции
20:30 25.11.2019
Сирия "прорабатывают возможность" прямого морского сообщения с Крымом
19:45 25.11.2019
МЗС РФ: Москва задоволена рішенням арбітражу в Гаазі щодо "керченського інциденту"
19:30 25.11.2019
У Вінниці покажуть виставу про депортацію кримських татар та анексію півострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд