Оккупанты заверили, что угроз с исполнением нацпроекта по дорогам в 2019 году нет

19:00 25.11.2019   Крым

Угроз с исполнением в оккупированном Крыму национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» по итогам 2019 года нет, все работы ведутся по графику и будут завершены к 1 декабря.

Об этом сообщил т.н. "министр транспорта" оккупированного Крыма Сергей Карпов, пишет finanz.ru.

19 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потребовал увеличить темпы освоения денег на дорожное строительство, раскритиковав власти Приморья, Чукотки и оккупированного Крыма за отставание.

«Угроз с реализацией нацпроекта по безопасным и качественным автодорогам в Крыму по итогам 2019 года нет. Все работы ведутся в графике, до 1 декабря работы будут завершены», - заявил Карпов.

На сегодня, по его словам, в регионе из 63 дорог на 54 дорогах работы завершены, на семи трассах сдается документация для предъявления к оплате, еще на двух работы в состоянии завершения.

В 2019 году региону выделено более 2,3 млрд рублей по дорожному нацпроекту, а общий объем финансирования до 2024 года - свыше 32,8 млрд рублей. В региональный проект БКАД в рамках нацпроекта в этом году включены 63 дороги общей протяженностью более 176 км. Все дорожные контракты по ним на данный момент заключены, уточнили в "министерстве".

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.



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