Крымское побережье после шторма усеяли тысячи мертвых медуз / Фото
|18:45 25.11.2019
|Крым
Жители города Щелкино наблюдают массовую гибель медуз на побережье Азовского моря.
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает РИА Новости.
На опубликованном фото видно, что прибрежная полоса усеяна крупными медузами. Местные жители связывают их гибель с сильным штормом, пришедшим в Крым на прошлой неделе.
Как ранее сообщали в МЧС оккупированного Крыма, в восточных регионах полуострова ночью 23 ноября разгулялся сильный ураганный ветер. Порывы ветра достигали 22-27 м/с.
Фото из группы "Плохие новости Крым" в соцсети ВКонтакте
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