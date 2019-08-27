Крымское побережье после шторма усеяли тысячи мертвых медуз / Фото

18:45 25.11.2019   Крым

Жители города Щелкино наблюдают массовую гибель медуз на побережье Азовского моря. 

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает РИА Новости

На опубликованном фото видно, что прибрежная полоса усеяна крупными медузами. Местные жители связывают их гибель с сильным штормом, пришедшим в Крым на прошлой неделе. 

Как ранее сообщали в МЧС оккупированного Крыма, в восточных регионах полуострова ночью 23 ноября разгулялся сильный ураганный ветер. Порывы ветра достигали 22-27 м/с.

Фото из группы "Плохие новости Крым" в соцсети ВКонтакте



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