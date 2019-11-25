Специалистами филиала "Днепровский район Госгидрографии" в 2019 году впервые проведен ремонт теплоходов ГУ "Госгидрография" в количестве 4 единиц.

Как пишет ЦТС, ссылаясь на информацию госучреждения, в 2018 году упомянутый филиал получила Свидетельство о признании № СВ-412-3-88-18 на право выполнения работ по измерению остаточных толщин корпусных конструкций и Свидетельство о соответствии предприятия № СВП-412-3-89-18 на право выполнения диагностики и ремонта корпусов судов, судовых двигателей, винто-рулевого комплекса, судовых систем, электрооборудования.

Сообщается, что в сентябре 2019 года почти одновременно был начат ремонт теплоходов филиала "Рутил" и "Перекат" в городе Днепр, а также "Шляховик-3" и "Дельфин" - в Киеве.

На сегодня ремонт судов "Шляховик-3", "Рутил", "Перекат" полностью завершен, получены классификационные документы Регистра судоходства. Доковая часть ремонта теплохода "Дельфин" завершается, судно готовится к спуску на воду и продолжению ремонта на плаву (капитальный ремонт главного двигателя и судовых систем).

Ранее издание уточняет, что в состав флота госучреждения "Госгидрография" после выполненного ремонта вернулась несамоходная баржа-площадка Т-502. Доковый ремонт несамоходного судна осуществлялся в Кременчуге компанией "Днипротранссервис", выигравшей соответствующий тендер.

Фото с сайта ЦТС.