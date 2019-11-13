Расположенные в оккупированном Крыму предприятия оборонно-промышленного комплекса вынуждены выживать в максимально сложных условиях и тем более не могут в них развиваться и модернизироваться до уровня, который требуется, чтобы составить конкуренцию материковым предприятиям.

Такими выводами поделился российский политический обозреватель Алексей Балиев, пишет ForPost.

По мнению эксперта, изложенному в статье на площадке информационно-экспертного портала «Ритм Евразии», профильные российские конгломераты до сих пор опасаются работать с крымскими предприятиями ОПК. Об этом свидетельствует то, что ведущие крымские заводы до сих пор не интегрированы в спецализированные российские корпорации.

Так, судостроительный завод «Море», согласно недавним заявлениям т.н. "главы Крыма" Сергея Аксёнова, планируется включить в состав корпорации «Ростех» в 2020 году. Так же Евпаторийский авиационный ремонтный завод должен будет войти в контур управления Объединённой авиастроительной корпорации, Феодосийский оптический завод — в контур управления «Уралвагонзавода».

«Между тем означенные включения планировались ещё на 2016-й, затем на 2017-й и так далее. Теперь то же самое планируется на 2020-й, притом именно планируется, ибо, повторим, до сих пор официально не заявлено об однозначном включении данных предприятий в предстоящем году в состав упомянутых общероссийских ОПК-структур», — отметил эксперт.

О плачевности ситуации с вовлечённостью крымского промышленного производства говорят и сами представители республиканских предприятий. Так, по словам директора судостроительного завода «Море» в Феодосии Олега Зачиняева, на которого в том числе ссылается Балиев, предприятию сложно участвовать и в госзакупках, и в гособоронзаказе. Основная причина — логистика и санкции, из-за которых завод не может поставлять из-за рубежа ни оборудование, ни комплектующие, доля которых в российском судостроении составляет «более 50%».

«В результате, как поясняет О. Зачиняев, приходится «всё это покупать по определённым схемам, заранее проигрышным перед партнёрами, которые ведут закупки напрямую». А по совокупности всех этих факторов «в тендерах, которые мы инициируем, никто не участвует, потому что не хотят подпасть под санкции из-за сотрудничества с крымскими предприятиями», — приводит Балиев пояснения директора завода «Море».

О том, что военные предприятия Крыма и Севастополя планируется интегрировать в российский оборонно-промышленный комплекс, ForPost сообщал ещё в 2015 году. В этом году федеральные СМИ периодически анонсировали, что крымские заводы примут участие в закладке 20 военных кораблей для российского ВМФ, а керченский завод «Залив» в частности может получить госзаказы на строительство плавучего дока для атомных ледоколов и универсального корабля-ветролётоносца.