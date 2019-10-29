Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту

18:00 25.11.2019   Украина

Новий контракт на транзит російського газу через Україну після 2019 року необхідно продовжити обговорювати у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії. 

Про це йдеться в офіційній відповіді НАК Нафтогаз України Газпрому, повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, пише  Лига.net.

"У відповіді зазначено, що сторони повинні продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами в тристоронньому форматі за участю Єврокомісії", - написав він у Facebook.

У Нафтогазі відзначили, що, завдяки ефективній роботі українського уряду щодо відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) від Нафтогазу і впровадження європейських правил в Україні, Газпром тепер має можливість укласти новий довгостроковий транзитний контракт за цими правилами.

Якщо Газпром розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно повинен відповідати українському законодавству та європейським правилам, додають у Нафтогазі.

"Ми дотримуємося конструктивної і неконфронтаційної позиції, і тому у відповідь на пропозицію Газпрому ми нагадали про інші варіанти запобігання негативних наслідків надзвичайних ситуацій, такі як передача газу на кордоні Україна-РФ і операції "своп", які при цьому б відповідали законодавству України і європейським правилам", - пише Вітренко.

У Нафтогазі також розповіли про своє бачення мирової за Стокгольмськими арбітражами.

"Ми готові конструктивно розглядати пропозиції Газпрому щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу та відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день із остаточного та обов'язкового для виконання рішення Стокгольмського арбітражу... Газпром повинен заплатити Нафтогазу приблизно $3 млрд. Нас влаштовують кошти, але, якщо Газпром хоче сплатити цей борг поставками газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - повідомив Вітренко.

З приводу інших суперечок між компаніями (скарга до Єврокомісії на монополію Газпрому на ринку ЄС, штраф АМКУ) в Нафтогазі відзначили, що вони не повинні вплинути на новий контракт, оскільки він буде укладатися з незалежним, від'єднаним від Нафтогазу, оператором ГТС.



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