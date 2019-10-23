Арестованный в Крыму украинский патриот оказался в одиночестве
|17:45 25.11.2019
|Крым
Арестованный оккупантами в Крыму по обвинению в подготовке теракта украинский активист Олег Приходько в свой день рождения оказался без поддержки друзей и знакомых.
Приходько поздравили только самые близкие родственники, остальные после начала преследования активиста оккупационными «властями» прекратили общение с Приходько.
Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на «Крым.Реалии».
«Никто не пришел, не поздравил и не вспомнил. Такое ощущение, что друзья, с которыми он общался и кому помогал, вымерли. По сути, друзей не оказалось. Они не звонят и не интересуются. Наверное, им просто есть что терять. У некоторых – свой бизнес. Кому-то хочется на двух лавках сидеть и не показывать свою настоящую позицию. Отец не боялся никогда своих высказываний. Может, они были резкие, но правильные. Он не террорист и никогда им не был», – рассказала дочь Олега Приходько Наталья.
По решению «суда», Олег Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря.
Ранее российская ФСБ предъявила обвинение Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
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