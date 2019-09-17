Отряд кораблей Черноморского флота страны-агрессора завершил учение с военно-морскими силами Алжира в акватории Средиземного моря.

После пополнения запасов в порту Алжир российские корабли вышли в море для продолжения выполнения задач по плану деятельности сил Военно-Морского Флота в составе постоянной группировки в Средиземном море, пишет пресс-служба Минобороны России.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна СБ-739 в ходе учений с ВМС Алжира отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности, в рамках которых экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

За время пребывания в порту российские моряки посетили с экскурсионными поездками исторические места Алжира, а корабли Черноморского флота были открыты для посещения алжирскими коллегами.

Учение прошло в западной части Средиземного моря.