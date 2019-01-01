Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн

17:00 25.11.2019   Азербайджан

Російська компанія "МТС", яка надає послуги зв'язку в Україні під брендом Vodafone, підписала угоду про продаж українського бізнесу азербайджанській компанії Bakcell за $ 734 млн. 

Згідно з повідомленням компаній, передача акцій пройде найближчим часом, пише ZN,UA.

Як йдеться в повідомленні NEQSOL (в яку входить Bakcell), в рамках угоди, МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto Holding S. a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері ПРАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), за $ 734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $ 84 млн.

"Зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна". Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами", - заявили в новій власниці бренду.

У свою чергу в прес-службі "Vodafone Україна" стверджують, що компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone. Також продовжать діяти всі тарифні плани, послуги і сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії.

"Vodafone Україна" – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком - до 1,8 млрд грн. У компанії пояснюють це збільшенням витрат внаслідок активного розгортання мереж 4G і 3G.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B. V. і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-йоркській фондовій біржі.

В Україні МТС, побоюючись санкцій,у 2017 році перейшла під бренд Vodafone. Після закриття угоди в МТС збережеться тільки два активу за кордоном - у Білорусі (належить 49%) і Вірменії (належить 100%).



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