Танкер Delfi почнуть знімати з мілини за тиждень, якщо цього не зробить судновласник / Відео

16:45 25.11.2019   Одесса

Одеська філія державного підприємства Адміністрація морських торгівельних портів України почне знімати танкер Delfi з мілини приблизно через тиждень, якщо судновласник не зробить це сам. 

Про це Радіо Свобода повідомив капітан Одеського морського порту Кирилл Цюпко. На початок робіт у судновласника є тиждень, а на самі роботи – два тижні.

«Згідно із кодексом торгівельного мореплавання України є процедура. Ми повинні висунути вимогу судновласнику і якщо він не з’явиться, адміністрація порту має розпочати видалення судна звідти в тому чи іншому вигляді. Ми повинні дотриматися юридичної процедури, щоб пізніше не з’явився судновласник і не подав на нас до суду. Якщо він протягом тижня не з’явиться, ми будемо працювати згідно із кодексом», – повідомив капітан порту.

Захисні споруди від нафтопродуктів, бони, мають встановити навколо судна вже 25 листопада, якщо дозволять погодні умови. На самому пляжі їх встановили після аварії і вони всотали в себе ті залишки пального, які витекли з танкера. Використовувати спеціальний діспенсер для абсорбції нафтопродуктів було неможливо – спеціалізоване судно не змогло би підійти до плям, зазначив Цюпко.

Вимогу судновласнику АМПУ подаватиме разом із міністерством закордонних справ. Незабаром документ вишлють на офіційну адресу судновласника Frio Fondo LP, який зареєстрований у Бірмінгемі, Сполучене королівство. «Ані електронної адреси, ані телефону цієї компанії в реєстрах, на жаль, немає», – зазначив Цюпко.

Екологічні показники на місці аварії поступово покращуються, розповів Радіо Свобода заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков. Проби води беруть двічі на день.

«22 листопада в день аварії норми були перевищені в 53 рази, потім в 90 разів, потім вночі був найвищий показник – 157 разів, а потім перевищення почало спадати. Як нам доповіли в АМПУ, пального по суті не було, тільки залишки. Їх розмило, оскільки судно було нахилене. 24 листопада ввечері перевищення було в 19 разів, а станом на зараз, 25 листопада, вода вже в нормі», – заявив Гавриков.

Екоінспекція буде також розраховувати суми компенсації – пляма була велика, 100 на 200 метрів. Претензії на компенсації будуть висувати судновласнику, у якого є 30 діб на оплату.

Головне управління Національної поліції в Одеській області розпочало кримінальне провадження за фактом аварії Delfi. Подію кваліфіковано за частиною 1 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Відповідні відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство за фактом порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.



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