Спасательный буксир ЧФ России провел очередной этап заводских испытаний в Черном море
|16:30 25.11.2019
Экипаж спасательного буксира Черноморского флота страны-агрессора «СБ-742» прошел очередной этап заводских ходовых испытаний в акватории Черного моря.
В ходе испытаний проверили устройство обеспечения водолазных спусков, спасательных устройств, сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе заводских ходовых испытаний проверено устройство обеспечения водолазных спусков и система обеспечения работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА), – сообщили на флоте. – Проведена проверка шлюпочного и спасательного устройств, а также протестирована система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов».
Кроме этого, были завершены испытания средств радиосвязи, судовых систем и механизмов на всех режимах работы.
Проведение мероприятий обеспечивало спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Следующий этап испытаний буксира «СБ-742» пройдет в акватории порта Новороссийск в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы ЧФ.
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