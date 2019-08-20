Экипаж спасательного буксира Черноморского флота страны-агрессора «СБ-742» прошел очередной этап заводских ходовых испытаний в акватории Черного моря.

В ходе испытаний проверили устройство обеспечения водолазных спусков, спасательных устройств, сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе заводских ходовых испытаний проверено устройство обеспечения водолазных спусков и система обеспечения работы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА), – сообщили на флоте. – Проведена проверка шлюпочного и спасательного устройств, а также протестирована система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов».

Кроме этого, были завершены испытания средств радиосвязи, судовых систем и механизмов на всех режимах работы.

Проведение мероприятий обеспечивало спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру». Следующий этап испытаний буксира «СБ-742» пройдет в акватории порта Новороссийск в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы ЧФ.