ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
|16:15 25.11.2019
|Россия
Военнослужащие Южного военного округа на Северном Кавказе в ходе тактико-специального учения в горной местности Кабардино-Балкарии выполнили поиск и эвакуацию условно раненных военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) Стрелец».
Каждый военнослужащий разведывательных групп был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным в нее многофункциональным КРУС «Стрелец», представляющим собой мобильную персональную информационно-управляющую систему, сообщает пресс-служба Минобороны России.
При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Военнослужащему надо нажать всего пару кнопок и координаты его местонахождения или расположения противника появятся на компьютере командира.
В ходе учения военные медики выполнили поиск и эвакуацию военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием КРУС «Стрелец» и комплекса беспилотной авиации. Эвакуация проводилась из условно затопленной или горящей бронетехники в зависимости от поставленных задач.
Всего в учебно-боевых мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано около 20 специальных медицинских машин, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».
Ще на цю тему:
На кораблях Новороссийской военно-морской базы прошла внезапная проверка по борьбе за живучесть
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
ЮВО: Артиллеристы проводят учения в Ростовской области
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники