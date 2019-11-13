Военнослужащие Южного военного округа на Северном Кавказе в ходе тактико-специального учения в горной местности Кабардино-Балкарии выполнили поиск и эвакуацию условно раненных военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) Стрелец».

Каждый военнослужащий разведывательных групп был оснащен боевой экипировкой «Ратник» со встроенным в нее многофункциональным КРУС «Стрелец», представляющим собой мобильную персональную информационно-управляющую систему, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Военнослужащему надо нажать всего пару кнопок и координаты его местонахождения или расположения противника появятся на компьютере командира.

В ходе учения военные медики выполнили поиск и эвакуацию военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием КРУС «Стрелец» и комплекса беспилотной авиации. Эвакуация проводилась из условно затопленной или горящей бронетехники в зависимости от поставленных задач.

Всего в учебно-боевых мероприятиях приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано около 20 специальных медицинских машин, в том числе новейшие бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь».