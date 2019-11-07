Трамп повідомив про відставку голови Військово-морських сил США
|16:00 25.11.2019
|Украина
Міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер відправлений у відставку.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter, пише Укрінформ.
На його місце буде висунутий посол США в Норвегії, адмірал Кен Брейтуейт.
"Служба міністра ВМС Річарда Спенсера була припинена міністром оборони Марком Еспером. Я дякую Річарду за його службу і відповідальність... Я висуну адмірала і нинішнього посла в Норвегії Кена Брейтуейта (на посаду - ред.) нового міністра ВМС. Людина великих досягнень і успіхів, я знаю, що Кен виконає приголомшливу роботу", - написав Трамп в Twitter.
Піти у відставку Спенсера попросив глава Пентагону Марк Еспер. Причина - нібито втрата довіри на тлі суперечливої справи спецпризначенця ВМС США Едварда Галлахера.
Нагадаємо: Еспер попросив про відставку Спенсера після того, як дізнався, що міністр ВМС таємно пропонував співробітникам Білого дому не втручатися в справу проти Галлахера. За це він нібито гарантував, що спецпризначенець піде з ВМС зі збереженням свого звання. При цьому позиція Спенсера з цього питання відрізнялася від тієї, яку він висловлював публічно.
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