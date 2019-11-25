Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
|10:51 25.11.2019
|Греция
На заході Греції в результаті проливних дощів і гроз загинули дві людини, в декількох регіонах країни порушено транспортне сполучення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Шторми обрушилися на західну Грецію у вихідні, спричинивши повені і перебої з транспортом.
Рятувальники виявили тіла двох осіб у морі в муніципалітеті Антіріо. Обидва загиблих були в маленькому парусному човні, який перекинувся недалеко від берега.
Представники поліції заявили, що кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопоннес були перекриті для руху через сильні повені.
Шосе Афіни-Коринф закрите до сих пір, влада обіцяє відкрити рух в понеділок вдень. В регіоні Аттика, куди входять Афіни, закрита всі школи, така ж ситуація в Салоніках.
Нагадаємо, у Франції в результаті повені на південному сході країни протягом вихідних загинули чотири людини.
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