Четверо українських моряків із затонулого судна "Іван Голубець" повернулися додому - МЗС
|10:07 25.11.2019
|Украина
Четверо українських моряків із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна "Іван Голубець" повернулися додому.
Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць, передає Укрінформ.
"Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи", - написав Заяць.
Він також висловив подяку міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.
Як повідомлялося, український океанський траулер "Іван Голубець" затонув у ніч проти 22 липня біля берегів Мавританії після тривалої пожежі. У момент займання на його борту перебувало 90 осіб - громадяни України й Росії.
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