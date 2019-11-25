В Азовском море произошла аномалия из-за природных катаклизмов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot, пишет Апостроф.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе (территория России, - ред.) отодвинулась вглубь на несколько километров", - написали в сети и опубликовали в доказательство видео.

За кадром говорят, что люди в Таганроге (Россия) радуются этому. Тем временем воды нет приблизительно на 1,5 километра. На ее месте остался ил и песок, которые подмерзли из-за мороза.