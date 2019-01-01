Президента Румунії переобрали на другий термін

07:55 25.11.2019   Румыния

Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс здобув впевнену перемогу в другому турі виборів глави держави, який відбувся в неділю, 24 листопада. 

Йоганніса підтримали понад 60% виборців, його суперницю Віоріку Денчіле – менше 40%, повідомляє Mediafax, пише ZN,UA.

Близько опівночі Центральна виборча комісія повідомила, що підраховано 99,94% голосів. Результат Йоганніса - 63,16%, у Денчіле – 36,82%. На виборчі дільниці у другому турі прийшли понад 9 млн громадян Румунії.

У першому турі Йоганніс заручився підтримкою 36% виборців, Денчіле отримала 24% голосів.

На початку листопада Націонал-ліберальна партія, членом якої до недавнього часу був президент Клаус Йоганніс, сформувала уряд. Прем'єр-міністром Румунії став Людовик Орбан.

З січня 2018 року уряд очолювала представниця соціал-демократів Віоріка Денчіле. Парламент оголосив їй вотум недовіри на тлі звинувачень у блокуванні боротьби з корупцією.



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