Командующий войсками ЮВО подвел итоги деятельности войск в 2019 учебном году

15:30 25.11.2019   Россия

В Ростове-на-Дону в окружном Доме офицеров состоялось заседание Военного совета Южного военного округа.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги деятельности войск за 2019 учебный год, а также поставил задачи на подготовку войск в 2020 учебном году, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе заседания были проанализированы вопросы состояния боевой и мобилизационной готовности, комплектование объединений, соединений и воинских частей военнослужащими по контракту, рассмотрены результаты боевой учёбы, вопросы состояния правопорядка и воинской дисциплины в войсках округа.

В течение года было проведено более 80 внезапных проверок боевой готовности соединений и воинских частей, в том числе комиссиями центральных органов военного управления, которые показали, что войска ЮВО готовы к применению по предназначению.

Всего в прошедшем году прошло более 100 мероприятий боевой подготовки, наиболее значимым из которых стали стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Центр-2019», под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и двустороннее командно-штабное учение под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Основным принципом всех мероприятий боевой подготовки в войсках военного округа стал принцип двусторонности, что позволило внести элемент состязательности между подразделениями, а также уйти от шаблонных действий командиров в бою и повысить уровень профессионализма и подготовки личного состава.

Также высокий уровень профессионализма и выучки военнослужащих ЮВО был отмечен в ходе проведения совместных российско-пакистанских и российско-египетских учений «Дружба-2019» и «Стрела дружбы-2019».

Кроме того, военнослужащие ЮВО приняли участие в 12 конкурсах из 32, программы армейских международных игр «АрМИ-2019», в которых завоевали семь первых мест, четыре вторых и одну бронзу.

«Обученность личного состава – залог повышения боевой мощи. Этому надо уделять основное внимание и дорожить достигнутым уровнем…», - отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Подводя итоги, командующий войсками ЮВО определил главные задачи в новом периоде обучения: празднование 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне и СКШУ «Кавказ-2020», в котором также примут участие военнослужащие других военных округов и 17 иностранных государств.

В завершении заседания командующий войсками ЮВО вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим, а также наградил командиров «ударных» подразделений знаком отличия ЮВО «За службу на Кавказе» и военными геральдическими знаками военного округа - «За заслуги» и «За отличие».

В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего войсками ЮВО, начальники управлений и служб военного округа, командующие общевойсковыми объединениями и флотами, командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также руководители органов военного следствия, прокуратуры и военного суда.



Ще на цю тему:

16:15 25.11.2019
ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
14:00 25.11.2019
На кораблях Новороссийской военно-морской базы прошла внезапная проверка по борьбе за живучесть
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:15 19.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков Су-34 учились уничтожать заглубленные объекты противника
15:15 19.11.2019
ЮВО: Артиллеристы проводят учения в Ростовской области
11:45 19.11.2019
ЮВО: Разведчики отразили нападение условного противника на склад с боеприпасами
10:30 19.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели более 20 тактических учений с боевой стрельбой в 2019 году
18:30 15.11.2019
ЮВО: Мотострелки под Волгоградом провели более 200 тактических учений
10:45 15.11.2019
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
08:45 15.11.2019
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
20:40 13.11.2019
ЮВО: На Северном Кавказе завершилось учение с подразделениями РХБ защиты
13:15 13.11.2019
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
15:45 22.11.2019
Болгарія скасує мораторій на продаж землі громадянам ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
09:45 25.11.2019
Минфин Грузии не считает уровень госдолга опасным
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 25.11.2019
ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
15:45 25.11.2019
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
15:40 25.11.2019
С начала года на территории ЮВО в ряды «Юнармии» вступило более 55 тыс человек
15:30 25.11.2019
Командующий войсками ЮВО подвел итоги деятельности войск в 2019 учебном году
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
Всі новини країни
Украина Украина
18:30 25.11.2019
Филиал "Госгидрографии" впервые самостоятельно отремонтировал 4 судна / Фото
18:15 25.11.2019
Санкции: Крымская "оборонка" не может обновить производство и заказать детали
18:00 25.11.2019
Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту
17:45 25.11.2019
Арестованный в Крыму украинский патриот оказался в одиночестве
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд