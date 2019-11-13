В Ростове-на-Дону в окружном Доме офицеров состоялось заседание Военного совета Южного военного округа.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников подвел итоги деятельности войск за 2019 учебный год, а также поставил задачи на подготовку войск в 2020 учебном году, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе заседания были проанализированы вопросы состояния боевой и мобилизационной готовности, комплектование объединений, соединений и воинских частей военнослужащими по контракту, рассмотрены результаты боевой учёбы, вопросы состояния правопорядка и воинской дисциплины в войсках округа.

В течение года было проведено более 80 внезапных проверок боевой готовности соединений и воинских частей, в том числе комиссиями центральных органов военного управления, которые показали, что войска ЮВО готовы к применению по предназначению.

Всего в прошедшем году прошло более 100 мероприятий боевой подготовки, наиболее значимым из которых стали стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Центр-2019», под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и двустороннее командно-штабное учение под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Основным принципом всех мероприятий боевой подготовки в войсках военного округа стал принцип двусторонности, что позволило внести элемент состязательности между подразделениями, а также уйти от шаблонных действий командиров в бою и повысить уровень профессионализма и подготовки личного состава.

Также высокий уровень профессионализма и выучки военнослужащих ЮВО был отмечен в ходе проведения совместных российско-пакистанских и российско-египетских учений «Дружба-2019» и «Стрела дружбы-2019».

Кроме того, военнослужащие ЮВО приняли участие в 12 конкурсах из 32, программы армейских международных игр «АрМИ-2019», в которых завоевали семь первых мест, четыре вторых и одну бронзу.

«Обученность личного состава – залог повышения боевой мощи. Этому надо уделять основное внимание и дорожить достигнутым уровнем…», - отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Подводя итоги, командующий войсками ЮВО определил главные задачи в новом периоде обучения: празднование 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне и СКШУ «Кавказ-2020», в котором также примут участие военнослужащие других военных округов и 17 иностранных государств.

В завершении заседания командующий войсками ЮВО вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим, а также наградил командиров «ударных» подразделений знаком отличия ЮВО «За службу на Кавказе» и военными геральдическими знаками военного округа - «За заслуги» и «За отличие».

В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего войсками ЮВО, начальники управлений и служб военного округа, командующие общевойсковыми объединениями и флотами, командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также руководители органов военного следствия, прокуратуры и военного суда.