В Одесі до річниці захоплення українських моряків біля Керченської протоки показали фільм «Керченські бранці».

Про це передає Громадське, журналісти якого є авторами цієї документальної стрічки, пише Укрінформ.

На показі були присутні самі колишні полонені моряки: Юрій Будзило, Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Юрій Без’язичний, Андрій Шевченко.

"Фільм потрібно поширювати, щоб усі бачили ті порушення з боку Росії", — сказав один з поранених моряків Андрій Артеменко.

Також хлопці наголосили на тому, що невдовзі всі повернуться на службу. А на запитання, чи не мають страху знову виходити в море, зазначили: «Ні, і ніколи не мали, нехай нас бояться. До речі, ми ще не все забрали зі своїх кораблів».

Нагадаємо: 7 вересня 2019-го українські моряки та українські політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші, в результаті великого обміну полонених повернулись додому.

Попри масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців.