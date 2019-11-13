В Одесі до річниці захоплення моряків показали фільм / Відео
|15:15 25.11.2019
|Крым
В Одесі до річниці захоплення українських моряків біля Керченської протоки показали фільм «Керченські бранці».
Про це передає Громадське, журналісти якого є авторами цієї документальної стрічки, пише Укрінформ.
На показі були присутні самі колишні полонені моряки: Юрій Будзило, Олег Мельничук, Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Юрій Без’язичний, Андрій Шевченко.
"Фільм потрібно поширювати, щоб усі бачили ті порушення з боку Росії", — сказав один з поранених моряків Андрій Артеменко.
Також хлопці наголосили на тому, що невдовзі всі повернуться на службу. А на запитання, чи не мають страху знову виходити в море, зазначили: «Ні, і ніколи не мали, нехай нас бояться. До речі, ми ще не все забрали зі своїх кораблів».
Нагадаємо: 7 вересня 2019-го українські моряки та українські політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші, в результаті великого обміну полонених повернулись додому.
Попри масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців.
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