Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" пройдут на морском полигоне Северного флота до конца 2019 года.

Об этом сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, передает flotprom.

"Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что сейчас готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.

В НПО машиностроения, которое ведет разработку "Циркона", отказались от комментариев на тему планируемых испытаний.

Дальность стрельбы гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 "Циркон", согласно открытым данным, составит около 400 км, скорость полета указывается в районе 4–6 чисел Маха (4900–7350 км/ч). Предполагается, что ракеты "Циркон" будут запускаться с помощью универсальных корабельных стрелковых комплексов (УКСК), которыми оснащаются, в частности, фрегаты проекта 22350, корветы усовершенствованной версии проекта 20380 и многоцелевые атомные подлодки проекта 885/885М "Ясень"/"Ясень-М". Эти установки позволяют применять все семейство ракет "Калибр" и "Оникс".

В марте этого года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что испытательные пуски "Циркона" запланированы на конец 2019 года с борта фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350.