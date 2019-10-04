Невелика яхта перекинулася у неділю в Греції в умовах сильного шторму.

Одна людина загинула, інша пропала без вісти. Інцидент стався в Корінфському затоці Іонічного моря, повідомив місцевий інформаційний портал Newsit.gr, передає УНН.

За даними видання, мова йде про двох французів, які перебували на невеликій яхті під вітрилом, що перекинулась в морській акваторії поблизу Антіріо. За інформацією порталу, один з двох французів встиг подати сигнал для порятунку.

Відразу ж була розгорнута масштабна рятувальна операція за участю Берегової охорони Греції, поліції і пожежної служби. На даний момент виявлено тіло однієї людини, але до нього важко наблизитися через високі хвилі, викликані штормовими вітрами.

У неділю в Греції прийшов циклон “Геріон”, який супроводжується штормовими вітрами, сильними зливами, грозами і градом. Очікується, що негода триватиме два-три дні.

Як повідомлялось, біля берегів Румунії перекинувся корабель з 14 тис овець

Нагадаємо, 22 листопада біля берегів Одеси перевернувся танкер. Вночі 21 листопада він дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.