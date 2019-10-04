У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
|13:15 25.11.2019
|Греция
Невелика яхта перекинулася у неділю в Греції в умовах сильного шторму.
Одна людина загинула, інша пропала без вісти. Інцидент стався в Корінфському затоці Іонічного моря, повідомив місцевий інформаційний портал Newsit.gr, передає УНН.
За даними видання, мова йде про двох французів, які перебували на невеликій яхті під вітрилом, що перекинулась в морській акваторії поблизу Антіріо. За інформацією порталу, один з двох французів встиг подати сигнал для порятунку.
Відразу ж була розгорнута масштабна рятувальна операція за участю Берегової охорони Греції, поліції і пожежної служби. На даний момент виявлено тіло однієї людини, але до нього важко наблизитися через високі хвилі, викликані штормовими вітрами.
У неділю в Греції прийшов циклон “Геріон”, який супроводжується штормовими вітрами, сильними зливами, грозами і градом. Очікується, що негода триватиме два-три дні.
Як повідомлялось, біля берегів Румунії перекинувся корабель з 14 тис овець
Нагадаємо, 22 листопада біля берегів Одеси перевернувся танкер. Вночі 21 листопада він дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.
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