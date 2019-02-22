В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 000 овец.

В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, пишет ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, 24 ноября, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Все они были спасены. Одного из членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением.

На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец.

"Мы уже спасли небольшое количество [овец]. Они плавали в море", - сказала Би-би-си пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Стойка Анамария.

Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Судно покинуло порт Мидия приблизительно в 12:00 по местному времени и направлялось со своим грузом в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина - почти 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

В операции по спасению овец участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии.

По данным румынских СМИ, судно прибыло в порт Мидия накануне, 23 ноября, из ливийской столицы Триполи.

Порт Мидия используется преимущественно для поставок сырой нефти для расположенных рядом промышленных и нефтехимических объектов.



Фото: ISU CONSTANTA