Новейший российский ударный вертолёт не может пройти испытания
|12:15 25.11.2019
|Россия
Палубная версия отечественного ударного вертолёта Ка-52К «Катран» пока что не может быть принята на вооружение российской армии.
Это обусловлено некими проблемами с данной боевой машиной, завершение испытаний которой откладывается уже более чем на год. О каких конкретно проблемах идёт речь – разработчики не сообщают.
«В прошлом году корпорация «Вертолеты России» заявляла, что до конца 2018-го завершит испытания палубной версии ударного вертолета Ка-52 «Катран». Между тем, за окном уже подходящий к концу ноябрь 2019-го, а испытания Ка-52К до сих пор не могут завершить», - сообщает avia.prо со ссылкой на «UA Info».
Издание уточняет, что базовая версия отечественного ударного вертолёта Ка-52 "прекрасно себя зарекомендовала в Сирии", вследствие чего возникает масса вопросов касательно того, что конкретно не так с этой ударной машиной. Тем не менее. По оценкам специалистов, речь идёт не о проблемах самого вертолёта, а о его возможностях, которые не устраивают представителей Минобороны РФ, однако, со стороны российского оборонного ведомства на этот счёт никаких комментариев не поступало.
Напомним, в России заявили, что продолжат работы по корабельному вертолету Ка-52К, несмотря на отсутствие носителей.
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