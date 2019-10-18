В Крыму прекратили расследование гибели руководителя УФАС
|12:30 25.11.2019
|Крым
Главное следственное управление СК РФ по оккупированным Крыму и Севастополю прекратило расследование уголовного дела по факту смерти руководителя крымского управления антимонопольной службы Тимофея Кураева.
Как передает РИА «Новый День», Кураев возглавлял ведомство с 2014 года. Ему удалось добиться взыскания с крымских владельцев автозаправочных станций штрафа суммой 129 миллионов рублей, после того как был доказан факт картельного сговора.
А в ноябре 2017 года его нашли мертвым в своей квартире.
По подозрению в доведении до самоубийства было возбуждено уголовное дело. Однако на данный момент расследование прекращено: «Подтверждения криминального характера смерти нет», – пояснили в ведомстве.
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