Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
|15:50 25.11.2019
|Болгария
The Insider и Bellingcat назвали имена восьми предполагаемых сотрудников ГРУ, которые могут быть причастны к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.
Журналистское расследование проводилось вместе с Der Spiegel, пишет ghall.com.
По информации издания, группа отравителей, судя по имеющимся данным из базы перелетов, приезжала в Болгарию трижды.
Сначала прибыли Сергей Федотов (Денис Сергеев, которого также видели с Бошировым и Петровым), Сергей Павлов (Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (Петр Борисов). Затем в страну прилетели Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), а позже их сменили Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Как ранее сообщалось, днем 28 апреля 2015 года Емельян Гебрев потерял сознание во время деловой встречи. Его госпитализировали. В этот же день с аналогичными симптомами в больницу попали его сын и коллега. Единственное, что объединяло всех троих, — утром они были в своем офисе, находившемся в здании отеля «Орбита» в Софии.
Компания Гебрева занимается экспортом вооружений.
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