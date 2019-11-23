Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
|15:00 25.11.2019
|Абхазия
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию непризнанной Абхазии на ближайшие три года составит 4,5 млрд рублей.
Об этом сообщил на заседании абхазской части российско-абхазской межправкомиссии премьер-министр непризнанной Абхазии Валерий Бганба, пишет ghall.com.
«С учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн рублей, ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей соответственно», – сказал премьер, которого цитирует его пресс-служба.
Восемнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между непризнанной Республикой Абхазия и Российской Федерацией пройдет в первой декаде декабря в Сухуме.
Участники прошедшей встречи обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания, обменялись мнениями о содержимом будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которую предстоит утвердить на межправкомиссии.
И. о. министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба сообщил, что в инвестпрограмме в основном речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. «Один из основных социальных объектов – Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме», – сказал он. Это, по его словам, позволит создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра.
Что касается текущей инвестпрограммы, то она включила в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.
Ранее сообщалось, что Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии.
Ще на цю тему:
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
Госдеп США осуждает поездку Путина в оккупированную Абхазию
Куратором Абхазии в Кремле назначили экс-главу дирекции по развитию культурных центров
Россия увеличила финансовую помощь сепаратистской Абхазии
Визит главы МИД России в непризнанную Абхазию / Фото
Грузия назвала визит главы МИД РФ в Сухуми нарушением суверенитета
Глава МИД России намерен посетить непризнанную Абхазию