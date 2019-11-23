Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию непризнанной Абхазии на ближайшие три года составит 4,5 млрд рублей.

Об этом сообщил на заседании абхазской части российско-абхазской межправкомиссии премьер-министр непризнанной Абхазии Валерий Бганба, пишет ghall.com.

«С учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн рублей, ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей соответственно», – сказал премьер, которого цитирует его пресс-служба.

Восемнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между непризнанной Республикой Абхазия и Российской Федерацией пройдет в первой декаде декабря в Сухуме.

Участники прошедшей встречи обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания, обменялись мнениями о содержимом будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которую предстоит утвердить на межправкомиссии.

И. о. министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба сообщил, что в инвестпрограмме в основном речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. «Один из основных социальных объектов – Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме», – сказал он. Это, по его словам, позволит создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра.

Что касается текущей инвестпрограммы, то она включила в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.

Ранее сообщалось, что Россия заплатит за модернизацию армии непризнанной Абхазии.