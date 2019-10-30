Вооруженные силы Турции остро нуждаются с зенитно-ракетных комплексах. ЗРК С-400 - очень важный рычаг обеспечения национальной безопасности и обороны Турции.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира», пишет Анадолу.

Акар напомнил, что решение о закупке российского вооружения было принято Анкарой лишь после отказа американской стороны поставить Турции комплексы Patriot.

Глава оборонного ведомства отметил, что Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО, о чем неоднократно заявляла партнерам по альянсу.

«Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system. Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно», - сказал Акар.

Касаясь угроз исключения Турции из списка стран-участниц программы разработки самолетов пятого поколения, министр нацобороны предупредил, что в случае отказа от передачи Турции самолетов F-35, Анкара оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты.

«Естественно, мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны», - подчеркнул министр.

Глава Минобороны Турции отметил, что тема F-35 обсуждалась в Белом доме в ходе переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.