Экипаж гидрографического судна ЧФ «Донузлав» возвращается в Севастополь из дальнего похода
|14:30 25.11.2019
|Севастополь
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота страны-агрессора «Донузлав» возвращается из Средиземного моря в пункт постоянного базирования.
Судно вышло из Севастополя 19 сентября для проведения комплексных гидрографических работ в Средиземном, Красном и Аравийском морях, где профильные специалисты осуществили морские исследования и необходимые замеры глубин, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Результатом проведения гидрографических работ стало обновление картографической информации и заполнение так называемых «белых пятен», на месте островов в Красном море. До проведения черноморскими специалистами комплексных работ этот район морской акватории длительное время не был досконально исследован гидрографами.
Всего в ходе планового похода экипаж гидрографического судна «Донузлав» прошёл около 4500 морских миль.
Заход судна в главную базу Черноморского флота запланирован на сегодня, 25 ноября.
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