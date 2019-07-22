Экипаж гидрографического судна Черноморского флота страны-агрессора «Донузлав» возвращается из Средиземного моря в пункт постоянного базирования.

Судно вышло из Севастополя 19 сентября для проведения комплексных гидрографических работ в Средиземном, Красном и Аравийском морях, где профильные специалисты осуществили морские исследования и необходимые замеры глубин, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Результатом проведения гидрографических работ стало обновление картографической информации и заполнение так называемых «белых пятен», на месте островов в Красном море. До проведения черноморскими специалистами комплексных работ этот район морской акватории длительное время не был досконально исследован гидрографами.

Всего в ходе планового похода экипаж гидрографического судна «Донузлав» прошёл около 4500 морских миль.

Заход судна в главную базу Черноморского флота запланирован на сегодня, 25 ноября.