С начала года на территории ЮВО в ряды «Юнармии» вступило более 55 тыс человек

15:40 25.11.2019   Россия

В течение 2019 года на территории регионов, где дислоцируются войска Южного военного округа, проведено более 8 тысяч мероприятий "патриотической" направленности.

При этом более 55 тысяч молодых людей вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», что вдвое больше, чем в 2018 году, пишет пресс-служба Минобороны России.

Представители региональных отделений «Юнармии» в течение года приняли участие в юнармейских слетах, военизированных играх («Заря», «Рубеж», «Зарница», «Победа»), а также в военно-полевом сборе («Полигон»), информационно-пропагандистских акциях («Встать в строй!», «Есть такая профессия – Родину защищать!», «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!»).

В период летних каникул для ребят проведено более 600 юнармейских смен, которые посетило более 60 тысяч детей.

Также юнармейцы посещали соединения и воинские части ЮВО в дни открытых дверей. На мероприятиях воспитанникам демонстрировали современные образцы экипировки, вооружения и военной техники.

На сегодняшний день лидерами по военно-патриотическому воспитанию в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, является Ставропольский край, в котором юнармейцами стали более 18 тысяч школьников, второе место занимает Республика Дагестан – свыше 13 тысяч и третье – Республика Северная Осетия – Алания – более 11 тысяч.

Юнармейцы Волгоградской и Ростовской областей и Республики Дагестан вышли в десятку лучших команд на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

Всего на территории дислокации войск ЮВО создано около 4,5 тысяч отрядов военно-патриотического движения, объединяющих более 112 тысяч юнармейцев.



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