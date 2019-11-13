В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Новороссийскепрошла внезапная проверка экипажей кораблей по организации борьбы за живучесть.

Проверка прошла под руководством офицеров штаба Новороссийской военно-морской базы (НВМБ), пишет пресс-служба Минобороны России.



В ходе проверки, моряки выполнили комплекс мероприятий по БЗЖ, в частности ликвидировали пробоины в корпусе корабля, устраняли поступления забортной воды, локализовали и тушили пожар в корабельных помещениях с использованием средств пожаротушения со снятием временных нормативов.

Проверка способности аварийно-спасательных групп к выполнению задач по предназначению была проведена на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК), в котором сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и тушением возгораний горюче-смазочных материалов и электрооборудования.

В ходе проверки, экипажи всех кораблей продемонстрировали уверенные действия при наступлении аварийных ситуаций.