Держдеп США у своїй заяві щодо вшанування жертво Голодомору в Україні пов’язав дії радянського режиму проти українців із сучасною агресією РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відеозверненні речниці Державного департаменту Морган Ортагус, яке поширило посольство США у Києві.

"Цього листопада ми вшановуємо та згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму", - заявила Ортагус.

Вона зазначила, що шляхом навмисного захоплення української землі і врожаю та примусової колективізації Радянський союз спричинив масовий голод, загибель і надзвичайні людські страждання.

"Хоч ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу", - підкреслила речниця Державного департаменту США.

Згадуючи про кампанію СРСР проти українців, вона підкреслила, що Москва і нині не полишає спроб руйнувати прагнення українського народу, проте, на переконання Вашингтона, вони не матимуть успіху.

"Тепер Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією та її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тисяч загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і нищити прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців їх прагнення кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - заявила Ортагус.

"У день, коли весь світ згадує невинних жертв Голодомору, США вчергове засвідчують свою підтримку демократичній та успішній Україні, захищеній у межах міжнародно визнаних кордонів, вільній у визначенні власної долі", - додала речниця.