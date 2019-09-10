Севастопольский ОМОН «Беркут» отрабатывает боевые навыки в лесу
|13:45 25.11.2019
|Севастополь
В горно-лесистой местности под Севастополем личный состав регионального ОМОН «Беркут» главного управления Росгвардии по оккупированном Крыму и Севастополю развернул лагерь в рамках полевого выхода.
Условия максимально приближены к боевым: разбиты палатки, штаб, учебный класс, медпункт и полевая кухня, пишет Новый Севастополь.
«На протяжении недели спецназовцы будут отрабатывать навыки действий в различных ситуациях. Именно в таких условиях удается доподлинно проверить готовность подразделения к выполнению задач в любых условиях. Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время суток», – сообщает пресс-служба управления.
Тренировки личного состава проходят с использованием бронетехники – стрельба из вооружения боевых машин, отрабатывались вопросы взаимодействия штурмовых групп и экипажей. Параллельно идет отработка тактических действий в боевых парах. Росгвардейцы тренируются преодолевать естественные препятствия в условиях пересечённой местности, отрабатывают способы скрытного передвижения групп в боевом порядке.
Подобные полевые выходы проводятся регулярно, дважды в год, завершая периоды летнего и зимнего обучения.
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