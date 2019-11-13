Оккупанты выставили на продажу Керченский металлургический завод
|13:30 25.11.2019
|Керчь
В оккупированном Крыму продолжается тотальная "приватизация" и распродажа промышленных активов.
Ежедневно на торгах появляются некогда крупные и успешные предприятия, на которых строилась экономика полуострова, пишет российское издание Примечания.
Распродаются винзаводы, санатории, пансионаты и даже объекты культурного наследия, оказавшиеся частью резиденций. Все это пачками разбросано по аукционам — какие-то активы уже выкуплены российскими олигархами, какие-то — неизвестными микропредприятиями с неизвестными реальными собственниками.
Власти, в чьи руки в миг попало колоссальное количество предприятий — успешных и заброшенных, перспективных и ценных лишь из-за земли — оказались неспособны что-либо сделать, развивать и быть хозяевами в собственном доме.
Вместо этого чиновники спешат все из своего дома вынести, продать и получить однократную выплату, а не стабильный доход.
Очередным объектом, выставленным на продажу, оказался Керченский металлургический завод. Он появился на торгах вчера, 21 ноября. Продается 100% обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 801 065 182 штуки, общей номинальной ценой 2 801 065 182.
При этом стартовая цена завода на аукционе: 706,2 млн рублей.
Керченский металлургический комбинат Завод имени Войкова основан в 1900 году. Это одно из старейших крымских металлургических предприятий, системообразующее для Керчи и Крыма предприятие, на котором трудится более 1.5 тысяч человек.
Специализируется на производстве стального и чугунного литья, продукции для верхнего строения пути железных дорог (стрелочных переводов), стальной эмалированной посуды, трафаретной декалькомании, а также пластмассовых и резинотехнических изделий для нужд железнодорожного транспорта.
Мощности завода позволяют производить в год до 4300 комплектов стрелочных переводов, 30 000 тонн чугунного и стального литья, 25 000 тонн посуды и 3,6 миллиона листов декалькомании.
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