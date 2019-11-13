Ростовский "Стапель" заинтересован в студентах и выпускниках Севастопольского госуниверситета
|13:00 25.11.2019
|Севастополь
Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель" (РЦПКБ) заинтересовано в студентах и выпускниках Севастопольского государственного университета.
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой напресс-службу университета.
Об этом во время встречи со студентами заявил генеральный директор предприятия Николай Тертычный.
Стороны обсудили организацию практики и трудоустройства студентов в рамках подписанного договора о сотрудничестве. Те, кто хорошо себя проявит, получит шанс попасть на работу на инженерные должности.
По словам Николая Тертышного, предприятие "может принять на практику неограниченное число студентов". Уже сейчас гарантирована загрузка проектантов на весь следующий год.
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