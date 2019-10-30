В оборонний бюджет США на 2020 рік можуть закласти санкції проти "Північного потоку-2"

10:15 25.11.2019   Россия

Конгрес США може передбачити санкції проти російського проєкту "Північний потік-2" в оборонному бюджеті на наступний рік.

Про це заявив голова Комітету міжнародних справ Сенату США Джим Ріш виданню Defensenews, пише ZN,UA.

"Вікно можливостей зачиняється. Значну частину "Північного потоку" вже побудовано", - зазначив він. За словами Ріша, санкції можуть змусити компанії відмовитись від участі у проєкті РФ, бо вони принесуть компаніям великі видатки.

За словами сенатора, положення про санкції буде співзвучним із положеннями, передбаченими законопроєктом, поданим сенатором Тедом Крузом. Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) пропонує санкції проти суден, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2".

Закон про оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки Сполучених Штатів. Включення до проєкту положення про санкції означатиме спільну позицію з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті, зазначає "Голос Америки".

13 листопада Бундестаг підтримав закріплення газової директиви Євросоюзу в німецькому законодавстві з поправками, які дозволяють вивести частину російського газопроводу "Північний потік-2" з-під дії правил Третього енергопакету ЄС. У відповідь польська державна нафтогазова компанія PGNiG пригрозила Німеччині судом, якщо Берлін не імплементує газову директиву ЄС в повному обсязі.

Перед цим Данія також дозволила будівництво "Північного потоку-2". Газопровід пройде на Південний Схід від острова Борнхольм. Данія була останньою європейською державою, яка блокувала будівництво газопроводу в своїх територіальних водах.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м на рік має бути прокладено від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік-2" є російський газовий монополіст "Газпром".



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