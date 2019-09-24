В оккупированный Россией Крым приедут ученые из Израиля и Австралии.

Как передает РИА «Новый День», Крымский федеральный университет выиграл грант Минобрнауки России на 180 миллионов рублей на реализацию научных проектов в области агрономии и материаловедения.

Деньги будут направлены на создание современных лабораторий. Это позволит привлечь на полуостров ученых с мировым именем.

«В частности, реализовывать проект в сфере сельского хозяйства в Крыму будет профессор из Израиля Рина Каменецки – ведущий научный сотрудник Института Вулкани. Проект предполагает производство безвирусного посадочного материала растений по технологии клонального размножения, – рассказали в вузе. – Кроме того, грант будет потрачен на создание в КФУ новейшей исследовательской лаборатории по нанофотонике феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых устройств. Руководить реализацией данного проекта будет доцент МГУ, приглашенный профессор в Университете Эдит Коуэн (Австралия) Владимир Белотелов».