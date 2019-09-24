В Крыму обещают создать лаборатории в которых будут работать ученые из Израиля и Австралии
|12:45 25.11.2019
|Крым
В оккупированный Россией Крым приедут ученые из Израиля и Австралии.
Как передает РИА «Новый День», Крымский федеральный университет выиграл грант Минобрнауки России на 180 миллионов рублей на реализацию научных проектов в области агрономии и материаловедения.
Деньги будут направлены на создание современных лабораторий. Это позволит привлечь на полуостров ученых с мировым именем.
«В частности, реализовывать проект в сфере сельского хозяйства в Крыму будет профессор из Израиля Рина Каменецки – ведущий научный сотрудник Института Вулкани. Проект предполагает производство безвирусного посадочного материала растений по технологии клонального размножения, – рассказали в вузе. – Кроме того, грант будет потрачен на создание в КФУ новейшей исследовательской лаборатории по нанофотонике феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых устройств. Руководить реализацией данного проекта будет доцент МГУ, приглашенный профессор в Университете Эдит Коуэн (Австралия) Владимир Белотелов».
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