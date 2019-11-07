Фрегат Черноморского флота искал подводную лодку условного противника
|12:00 24.11.2019
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в составе тактической группы кораблей провел учение по поиску подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря.
Роль субмарины условного противника выполняла подводная лодка ЧФ оккупантов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки отрядом разнородных кораблей и её уничтожению торпедным оружием и реактивными бомбами.
Совместный поиск подводной лодки был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава морской авиации ЧФ.
Выдачу целеуказаний на корабли осуществлял расчёт минно-торпедной боевой части фрегата «Адмирал Эссен».
В результате совместных действий экипажей кораблей и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением.
Ще на цю тему:
Адвокат розповів, як у Росії пояснюють зникнення трусів українських моряків з кораблів
МЗС РФ розповіло про перші слухання у Гаазі справи про захоплення українських моряків і суден
У Росії відновили слідчі дії у справі українських моряків - адвокат
Росіяни кажуть, що в захоплених кораблях замінили шторки у душовій і навіть випрали речі моряків
«Це мародерство»: звільнені українські військові розповіли про стан повернутих кораблів
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе
Морская военная полиция провела учения по защите побережья оккупированного Крыма от диверсантов
Фрегат ЧФ в ходе учений нанес удар «Калибрами» по береговым целям