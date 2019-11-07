Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в составе тактической группы кораблей провел учение по поиску подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря.

Роль субмарины условного противника выполняла подводная лодка ЧФ оккупантов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки отрядом разнородных кораблей и её уничтожению торпедным оружием и реактивными бомбами.

Совместный поиск подводной лодки был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава морской авиации ЧФ.

Выдачу целеуказаний на корабли осуществлял расчёт минно-торпедной боевой части фрегата «Адмирал Эссен».

В результате совместных действий экипажей кораблей и вертолёта преследование подводной лодки завершилось её условным уничтожением.