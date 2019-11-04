Две новых скважины пробурены в Советском районе Крыма за 5 млн рублей для подачи питьевой воды жителям сел Красногвардейское и Пчельники.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, пишет Крыминформ.

«Сегодня в Советском районе состоится очень знаковое событие: жители сёл Красногвардейское и Пчельники получат качественную питьевую воду и воду для использования в хозяйстве, благодаря строительству новых скважин. Для реализации этих проектов республиканским бюджетом профинансировано более пяти миллионов рублей», - написал Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что стоимость работ по бурению и обустройству скважины в Красногвардейском составила 1,9 млн рублей, в Пчельниках – 3,1 млн рублей. Глубина скважины в Красногвардейском составила 45 метров, в Пчельниках – 105 метров.

В селе Красногвардейском до этого использовалась скважина, обустроенная еще в 1972 году. Вода оттуда уже не соответствовала санитарным нормам и правилам. В будущем данная скважина будет ликвидирована.