Оккупанты бурят все новые скважины для подачи питьевой воды
|11:45 25.11.2019
|Крым
Две новых скважины пробурены в Советском районе Крыма за 5 млн рублей для подачи питьевой воды жителям сел Красногвардейское и Пчельники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, пишет Крыминформ.
«Сегодня в Советском районе состоится очень знаковое событие: жители сёл Красногвардейское и Пчельники получат качественную питьевую воду и воду для использования в хозяйстве, благодаря строительству новых скважин. Для реализации этих проектов республиканским бюджетом профинансировано более пяти миллионов рублей», - написал Рюмшин.
Вице-премьер отметил, что стоимость работ по бурению и обустройству скважины в Красногвардейском составила 1,9 млн рублей, в Пчельниках – 3,1 млн рублей. Глубина скважины в Красногвардейском составила 45 метров, в Пчельниках – 105 метров.
В селе Красногвардейском до этого использовалась скважина, обустроенная еще в 1972 году. Вода оттуда уже не соответствовала санитарным нормам и правилам. В будущем данная скважина будет ликвидирована.
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