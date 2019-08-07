Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
|11:30 25.11.2019
|Молдова
Власти Молдовы рассматривают три сценария по обеспечению республики природным газом зимой.
Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова под председательством премьер-министра Иона Кику глава Moldovagaz Вадим Чебан.
«Существуют три сценария, над которыми мы работаем. Речь идет о традиционном маршруте: транзит через Украину и, соответственно, поставка природного газа на границу между Украиной и Республикой Молдова. В случае, если возникнут некоторые разногласия, и вопрос о транзите газа между Российской Федерацией и Украиной не будет решен, мы думаем и о двух других сценариях. Это отбор природного газа на границе между Российской Федерацией и Украиной и, соответственно, его транспортировка компанией Moldovagaz до границы между Украиной и Республикой Молдова. Третий вариант, который кажется уже вполне реальным, предполагает поставку природного газа по Трансбалканскому коридору, путем отбора газа по трубопроводу «Турецкий поток», — заявил Чебан.
Он отметил, что через трубопровод «Турецкий поток» Молдова могла бы ежедневно получать 12,4 млн кубометров газа, что обеспечило бы газом всех потребителей Республики, в том числе домохозяйства, школы и детские сады. В случае необходимости, добавил Чебан, недостающие объемы газа Молдавия могла бы получать «путем обмена газом с операторами из ЕС, Украины, Болгарии и Румынии».
Договор на поставку газа в Молдову и транзит газа, подписанные АО «Газпром» и АО Moldovagaz, действительны до конца 2019 года. Сейчас стороны ведут переговоры о его продлении. На данный момент Молдова на 100% зависит от российского газа.
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