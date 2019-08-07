Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины

11:30 25.11.2019   Молдова

Власти Молдовы рассматривают три сценария по обеспечению республики природным газом зимой. 

Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова под председательством премьер-министра Иона Кику глава Moldovagaz Вадим Чебан.

«Существуют три сценария, над которыми мы работаем. Речь идет о традиционном маршруте: транзит через Украину и, соответственно, поставка природного газа на границу между Украиной и Республикой Молдова. В случае, если возникнут некоторые разногласия, и вопрос о транзите газа между Российской Федерацией и Украиной не будет решен, мы думаем и о двух других сценариях. Это отбор природного газа на границе между Российской Федерацией и Украиной и, соответственно, его транспортировка компанией Moldovagaz до границы между Украиной и Республикой Молдова. Третий вариант, который кажется уже вполне реальным, предполагает поставку природного газа по Трансбалканскому коридору, путем отбора газа по трубопроводу «Турецкий поток», — заявил Чебан.

Он отметил, что через трубопровод «Турецкий поток» Молдова могла бы ежедневно получать 12,4 млн кубометров газа, что обеспечило бы газом всех потребителей Республики, в том числе домохозяйства, школы и детские сады. В случае необходимости, добавил Чебан, недостающие объемы газа Молдавия могла бы получать «путем обмена газом с операторами из ЕС, Украины, Болгарии и Румынии».

Договор на поставку газа в Молдову и транзит газа, подписанные АО «Газпром» и АО Moldovagaz, действительны до конца 2019 года. Сейчас стороны ведут переговоры о его продлении. На данный момент Молдова на 100% зависит от российского газа.



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