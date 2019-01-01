Болгария рассчитывает, что газопровод «Южный газовый коридор» (ЮГК) начнёт функционировать в 2020 году.

София надеется на поставки по нему 1 млрд кубов азербайджанского газа ежегодно. Об этом заявил глава болгарского МВД Младен Маринов в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишут Новости Болгарии.

Азербайджан первоначально планирует поставлять по трубопроводу 16 млрд кубометров газа в год из месторождения «Шах-Дениз 2»: 6 млрд в Турцию и 10 млрд в Евросоюз. В дальнейшем предполагается увеличение поставок до 24 млрд кубов, а затем и до 31 млрд кубометров. Предполагается, что ЮГК заработает уже в 2020 году.

Как поясняет азербайджанская сторона, ЮГК позволит снизить зависимость ряда европейских стран от транзита российского газа через территорию Украины.

Однако, у Азербайджана, по оценкам экспертов, не хватает объёмов добычи газа для заполнения трубопроводов в Европу, чтобы плата за транспортировку не стала заоблачной. Знатоки утверждают, что уже существует соглашение, по которому через ЮГК на самом деле будет прокачиваться в том числе российский газ, причём в значительных объёмах. Наряду с «Турецким потоком» концерн «Газпром» явно желает резко нарастить свои поставки в Южную Европу под видом азербайджанского газа.

Известно, что Баку для бесперебойного обеспечения газом Турции получает по российско-азербайджанскому трубопроводу Ново-Филя — Баку 6 млн кубов газа из России в сутки. Это длится с 2015 года. В связи с вводом ЮГК, поставки газа в Азербайджан из России наверняка вырастут в несколько раз.