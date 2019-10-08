В порту Геленджика спасслужбе пришлось оказывать помощь аварийному судну / Фото
|10:45 25.11.2019
|Россия
21 ноября 2019 года спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы пришли на помощь экипажу грунтовоза "Аксини-1".
Как отмечается в сообщении учреждения, судно находилось у грузопассажирского пирса в порту Геленджик, когда экипаж "Аксини-1" обнаружил поступление забортной воды, пишет sudostroenie.info.
Самостоятельно справиться с аварийной ситуацией моряки не смогли, после чего судовладелец, ООО "Новоростехфлот" обратился в Морспасслужбу.
Прибывшее аварийно-спасательное подразделение осмотрело судно, произвело откачку воды и устранило течь из корпуса. После завершения работ судно было поставлено на плав и передано заказчику.
Фото: Морспасслужба
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