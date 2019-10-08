21 ноября 2019 года спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы пришли на помощь экипажу грунтовоза "Аксини-1".

Как отмечается в сообщении учреждения, судно находилось у грузопассажирского пирса в порту Геленджик, когда экипаж "Аксини-1" обнаружил поступление забортной воды, пишет sudostroenie.info.

Самостоятельно справиться с аварийной ситуацией моряки не смогли, после чего судовладелец, ООО "Новоростехфлот" обратился в Морспасслужбу.

Прибывшее аварийно-спасательное подразделение осмотрело судно, произвело откачку воды и устранило течь из корпуса. После завершения работ судно было поставлено на плав и передано заказчику.

Фото: Морспасслужба