В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
|10:30 25.11.2019
|Абхазия
Круизный теплоход "Князь Владимир" совершит пробный заход в Сухумский порт до конца 2019 года.
Об этом сообщают "Кубанские новости", пишет sudostroenie.info.
Регулярное же круизное сообщение с Абхазией, в случае успешного тестового захода, начнется с весны 2020 года. К настоящему времени состоялось подписание всех необходимых документов, а порт готовится к приему судна.
Издание отмечает, что навигация 2020 года станет для "Князя Владимира" самой продолжительной с момента реанимации круизного сообщения на Черном море. Ранее рейсы совершались исключительно по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь.
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