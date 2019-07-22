Круизный теплоход "Князь Владимир" совершит пробный заход в Сухумский порт до конца 2019 года.

Об этом сообщают "Кубанские новости", пишет sudostroenie.info.



Регулярное же круизное сообщение с Абхазией, в случае успешного тестового захода, начнется с весны 2020 года. К настоящему времени состоялось подписание всех необходимых документов, а порт готовится к приему судна.



Издание отмечает, что навигация 2020 года станет для "Князя Владимира" самой продолжительной с момента реанимации круизного сообщения на Черном море. Ранее рейсы совершались исключительно по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь.