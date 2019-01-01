В субботу, 23 ноября, в Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей Турции, Украины и Румынии TURKSİD.

В мероприятии приняли участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, глава TURKSİD Эртан Баштухан и крымскотатарские предприниматели из Турции, Украины и Румынии, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам организаторов мероприятия, Ассоциация создана для экономического сотрудничества и координации в регионах, где проживает крымскотатарская диаспора, а также для поддержки торговли, культуры, науки и искусства.

О своем участии в церемонии открытия объявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ассоциация крымскотатарских предпринимателей TURKSID начала работу с 1 октября 2019 года. Главный офис ассоциации будет располагаться в Стамбуле. В середине октября ассоциация TURKSİD заявила об открытии филиала в Киеве. Представителем TURKSİD в Украине стал предприниматель Исмет Юксель. По словам главы ассоциации Эртана Баштухана, в дальнейшем планируется открытие филиалов в Польше, Болгарии и странах Балтии.