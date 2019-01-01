В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
|10:00 25.11.2019
|Турция
В субботу, 23 ноября, в Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей Турции, Украины и Румынии TURKSİD.
В мероприятии приняли участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, глава TURKSİD Эртан Баштухан и крымскотатарские предприниматели из Турции, Украины и Румынии, сообщает корреспондент Крым.Реалии.
По словам организаторов мероприятия, Ассоциация создана для экономического сотрудничества и координации в регионах, где проживает крымскотатарская диаспора, а также для поддержки торговли, культуры, науки и искусства.
О своем участии в церемонии открытия объявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Ассоциация крымскотатарских предпринимателей TURKSID начала работу с 1 октября 2019 года. Главный офис ассоциации будет располагаться в Стамбуле. В середине октября ассоциация TURKSİD заявила об открытии филиала в Киеве. Представителем TURKSİD в Украине стал предприниматель Исмет Юксель. По словам главы ассоциации Эртана Баштухана, в дальнейшем планируется открытие филиалов в Польше, Болгарии и странах Балтии.
Ще на цю тему:
Председатель Меджлиса крымских татар посетил Грузию
В Украине презентовали коммуникационную кампанию о коренных народах
Администрация президента Украины планирует начать обсуждать подготовку изменений в Конституцию о статусе АРК
Певица Джамала вышла замуж. Никях состоялся в Киеве / Фото / Видео
Книгу «Наш Крым» презентовали в Херсоне / Фото
The Guardian: Российские власти "заключают крымских татар в психиатрические больницы"
В честь Джамалы назвали новый сорт цветов
Крым вынужденно покинули около 20 тысяч крымских татар - Джемилев
В госбюджете заложены средства на поддержку крымских татар — Чубаров