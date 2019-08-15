Минфин Грузии не считает уровень госдолга опасным

09:45 25.11.2019   Грузия

Министр финансов Грузии Вано Мачавариани не считает уровень госдолга опасным с точки зрения классификации Международного валютного фонда. 

По его словам, многие европейские страны хотели бы иметь тот уровень внешнего долга, который есть у Грузии, пишет Бизнес.Грузия.

По мнению экс-министра экономики Грузии Георгия Кобулия, главной целью министерства финансов должно быть не сохранение низкого уровня внешнего долга, а правильное расходование кредитов.

«Кто-то одолжил нам деньги для того, чтоб мы их правильно использовали, так, чтоб потом могли получить значительно больше, и соответственно, выплатить долг с процентами. Низкий уровень государственного долга в определенном смысле можно считать и негативным явлением, поскольку это означает, что вам никто не доверяет и денег взаймы не дает. Низкий уровень долга не может считаться показателем благополучия страны, и наоборот – высокий уровень долга не является признаком отсталости и слабости» - заявил он.

В качестве примера экс-министр привел США, у которых огромный внешний долг, но это не мешает американской экономике быть самой сильной в мире – соответственно, масштаб внешней задолженности ни о чем не свидетельствует.

По словам эксперта Рати Абуладзе, правительство использует внешние кредиты на преодоление социального неравенства, на инфраструктурные проекты и способствование финансовой стабильности, но при этом не создает новых секторов экономики.

«В итоге получается, что страна берет взаймы больше чем производит, и больше, чем может позволить себе исходя из темпов роста экономики. Следует учитывать, что взятие долга предусматривает ответственность за то, чтоб деньги не были выброшены на ветер. Кроме того, неправильно брать уровень внешнего долга как ориентир экономического развития, и сравниваться с развитыми странами, которые создают глобальный экономический и политический климат, и определяют общее направление мировой финансовой системы» - заявил он. 



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