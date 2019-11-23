Российский корабль 17 ноября вошел в шведские территориальные воды к западу от Гетеборга без дипломатического разрешения.

Об єтом сообщается на сайте Вооруженных сил королевства, передает ghall.com.

Военные характеризуют статус корабля как «государственный».

«17 ноября российский государственный корабль пересек шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку на судне не было действительного разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил доступа»,— говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что вооруженные силы Швеции были вынуждены сообщить об инциденте правительству. Тип и название судна не раскрывается.