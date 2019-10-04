Пілот пасажирського рейсу «Аерофлоту» помер під час польоту
|08:15 25.11.2019
|Россия
Другий пілот пасажирського рейсу «Аерофлоту» Москва – Анапа помер під час польоту. Борт екстрено приземлився в Ростові-на-Дону.
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на агентство ТАСС.
Аеробус «Аерофлоту» вилетів о 8 годині 20 хвилин ранку з аеропорту Шереметьєво. Приблизно о 10 ранку пілоту стало погано, екіпаж запросив екстрену посадку.
Після приземлення пілота відразу передали медикам, однак врятувати чоловіка не вдалося.
У пресслужбі «Аерофлоту» повідомили, що рішення посадити літак схвалив командир повітряного судна. Пізніше стало відомо, що під час польоту льотчик скаржився на болі в серці.
Скільки людей перебувало на борту – не повідомляється. Літак продовжив маршрут і вилетів в Анапу.
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