Другий пілот пасажирського рейсу «Аерофлоту» Москва – Анапа помер під час польоту. Борт екстрено приземлився в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на агентство ТАСС.

Аеробус «Аерофлоту» вилетів о 8 годині 20 хвилин ранку з аеропорту Шереметьєво. Приблизно о 10 ранку пілоту стало погано, екіпаж запросив екстрену посадку.

Після приземлення пілота відразу передали медикам, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У пресслужбі «Аерофлоту» повідомили, що рішення посадити літак схвалив командир повітряного судна. Пізніше стало відомо, що під час польоту льотчик скаржився на болі в серці.

Скільки людей перебувало на борту – не повідомляється. Літак продовжив маршрут і вилетів в Анапу.