Корабли ЧФ России провели учения с ВМС Алжира в акватории Средиземного моря
|09:00 25.11.2019
|Крым
Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» провел учения с военно-морскими силами Алжира.
Военно-морские учения прошли в морской акватории в западной части Средиземного моря. Экипажи кораблей отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, пишет пресс-служба Минобороны России.
Были проведены тренировки по прохождению минно-опасных районов за тралами, контролю гражданского судоходства в ограниченном морском районе, а также отработаны досмотровые действия судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
В соответствии с планом учения российскими и алжирскими военными моряками отрабатывались элементы противовоздушной обороны отряда кораблей, выполнены артиллерийские стрельбы по надводной цели и элементы оказания помощи судну, терпящему бедствие.
По завершении морской фазы учения, отряд кораблей Черноморского флота ошвартовался в порту Алжир. За время пребывания в порту экипажи российских кораблей посетят с экскурсионными поездками исторические места Алжира.
Помимо этого российские корабли будут открыты для посещения алжирскими коллегами.
Ще на цю тему:
В Одесі до річниці захоплення моряків показали фільм / Відео
Адвокат розповів, як у Росії пояснюють зникнення трусів українських моряків з кораблів
МЗС РФ розповіло про перші слухання у Гаазі справи про захоплення українських моряків і суден
У Росії відновили слідчі дії у справі українських моряків - адвокат
Росіяни кажуть, що в захоплених кораблях замінили шторки у душовій і навіть випрали речі моряків
«Це мародерство»: звільнені українські військові розповіли про стан повернутих кораблів
Оккупанты готовят к военной застройке мыс Херсонес в Севастополе