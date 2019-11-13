Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» провел учения с военно-морскими силами Алжира.

Военно-морские учения прошли в морской акватории в западной части Средиземного моря. Экипажи кораблей отработали совместные действия по обеспечению морской безопасности, пишет пресс-служба Минобороны России.

Были проведены тренировки по прохождению минно-опасных районов за тралами, контролю гражданского судоходства в ограниченном морском районе, а также отработаны досмотровые действия судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

В соответствии с планом учения российскими и алжирскими военными моряками отрабатывались элементы противовоздушной обороны отряда кораблей, выполнены артиллерийские стрельбы по надводной цели и элементы оказания помощи судну, терпящему бедствие.

По завершении морской фазы учения, отряд кораблей Черноморского флота ошвартовался в порту Алжир. За время пребывания в порту экипажи российских кораблей посетят с экскурсионными поездками исторические места Алжира.

Помимо этого российские корабли будут открыты для посещения алжирскими коллегами.