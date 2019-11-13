У Криму перепроєктують приблизно 40 об'єктів російської ФЦП через недобросовісних підрядників
|08:45 25.11.2019
|Крым
В анексованому Криму через недобросовісних підрядників проведуть перепроєктування чотирьох десятків об'єктів російської федеральної цільової програми (ФЦП).
Про це розповів призначений Кремлем віцепрем'єр окупаційного уряду Криму Євген Кабанов, пише Крим.Реалії з посиланням на роійськи ЗМІ.
«У нас приблизно 40 об'єктів, які ми перепроєктуватимемо. Найбільша проблема, що цим недбайливим підрядникам були роздані аванси без банківських гарантій, і я вважаю, що ці фірми просто хотіли вкрасти гроші. За кожним таким випадком працюють слідчі органи і сподіваюся, що скоро почнуться «посадки», – цитує Кабанова .
За його словами, деякі підрядники усвідомили провину, деякі – ні.
«Уже порушено низку кримінальних справ і є низка підрядників, які нам повернули гроші за недобудований соціальний об'єкт», – підсумував Євген Кабанов.
В інтерв'ю російському інформагентству ТАСС підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов повідомив про те, що в Криму виявилися покинутими 46 об'єктів ФЦП, при цьому підрядники забрали передоплату і зникли.
Уряд Росії збільшив фінансування «Федеральної цільової програми розвитку Криму і Севастополя» (ФЦП) майже на 57 мільярдів рублів. Ці кошти будуть виділені на будівництво 88 об'єктів.
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