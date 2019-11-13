У Криму повідомили про приїзд «представників бізнесу» з Сирії

12:00 25.11.2019   Крым

В анексованому Криму розповіли про приїзд «представників бізнесу» з Сирії.

Як повідомила РИА Новости директор російського Південного центру підтримки експорту Наталія Сєрова, іноземці прибули «в рамках бізнес-місії для спілкування з представниками кримського бізнесу і встановлення потенційних контактів», пише Крим Реалії.

За її словами, в рамках перебування сирійських гостей пройде круглий стіл «Діалог бізнесу Крим-Сирія: розвиток торговельних відносин», а також конференція «The Most до Успіху: Експортний потенціал Криму».

За даними ЗМІ, в конференції очікується участь представників із Чехії, Йорданії, Індії, Лівану, Ірану, Білорусії, Туреччини та інших країн.

Імена сирійських гостей не уточнюються.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко розкритикував Об'єднання українських товариств Латвії через візит їхнього представника в анексований Росією Крим.

Депутат Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Вальдемар Гердт неодноразово приїжджав в анексований Крим. Цьогоріч він брав участь у російському економічному форумі в Ялті.

Голова фракції Лівої партії в парламенті міста Квакенбрюк Андреасі Маурер раніше приїжджав до Криму, щоб спостерігати за російськими виборами.

У МЗС України вказують, що поїздки закордонних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян від незаконних поїздок до анексованого Криму.



Ще на цю тему:

13:00 25.11.2019
Ростовский "Стапель" заинтересован в студентах и выпускниках Севастопольского госуниверситета
11:15 25.11.2019
Держдеп США пов'язав Голодомор із сучасною агресію РФ
18:30 23.11.2019
Крим потрібен Росії, аби панувати вже у Середземному морі — Хомчак
17:51 23.11.2019
В окупованому Сімферополі в соборі ПЦУ відслужили панахиду за загиблими під час Голодомору
17:41 23.11.2019
Ексдепутат Путіна розказав про переговори з Каталонією про визнання незалежності в обмін на Крим
21:10 22.11.2019
Важливе та резонансне рішення з питань захисту колективних прав корінного народу на користування природними ресурсами
19:25 22.11.2019
В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок
19:01 22.11.2019
Денісова і посол Німеччини сподіваються на прискорення процесу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ
18:01 22.11.2019
ЄС рішуче засуджує агресію Росії та закликає "розблокувати" Азовське море
17:30 22.11.2019
Між Туреччиною й окупованим Кримом відновили поромне сполучення - ЗМІ
16:01 22.11.2019
В “українського диверсанта” Лімешка в колонії РФ погіршився стан здоров'я
15:01 22.11.2019
В команде Зеленского вскоре появятся представители крымских татар — Джемилев
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
15:45 22.11.2019
Болгарія скасує мораторій на продаж землі громадянам ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
09:45 25.11.2019
Минфин Грузии не считает уровень госдолга опасным
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 25.11.2019
ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
15:45 25.11.2019
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
15:40 25.11.2019
С начала года на территории ЮВО в ряды «Юнармии» вступило более 55 тыс человек
15:30 25.11.2019
Командующий войсками ЮВО подвел итоги деятельности войск в 2019 учебном году
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
Всі новини країни
Украина Украина
18:30 25.11.2019
Филиал "Госгидрографии" впервые самостоятельно отремонтировал 4 судна / Фото
18:15 25.11.2019
Санкции: Крымская "оборонка" не может обновить производство и заказать детали
18:00 25.11.2019
Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту
17:45 25.11.2019
Арестованный в Крыму украинский патриот оказался в одиночестве
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд