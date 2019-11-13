У Криму повідомили про приїзд «представників бізнесу» з Сирії
|12:00 25.11.2019
|Крым
В анексованому Криму розповіли про приїзд «представників бізнесу» з Сирії.
Як повідомила РИА Новости директор російського Південного центру підтримки експорту Наталія Сєрова, іноземці прибули «в рамках бізнес-місії для спілкування з представниками кримського бізнесу і встановлення потенційних контактів», пише Крим Реалії.
За її словами, в рамках перебування сирійських гостей пройде круглий стіл «Діалог бізнесу Крим-Сирія: розвиток торговельних відносин», а також конференція «The Most до Успіху: Експортний потенціал Криму».
За даними ЗМІ, в конференції очікується участь представників із Чехії, Йорданії, Індії, Лівану, Ірану, Білорусії, Туреччини та інших країн.
Імена сирійських гостей не уточнюються.
Посол України в Латвії Олександр Міщенко розкритикував Об'єднання українських товариств Латвії через візит їхнього представника в анексований Росією Крим.
Депутат Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини» Вальдемар Гердт неодноразово приїжджав в анексований Крим. Цьогоріч він брав участь у російському економічному форумі в Ялті.
Голова фракції Лівої партії в парламенті міста Квакенбрюк Андреасі Маурер раніше приїжджав до Криму, щоб спостерігати за російськими виборами.
У МЗС України вказують, що поїздки закордонних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян від незаконних поїздок до анексованого Криму.
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